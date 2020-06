Dalla Francia sono sicuri: Thiago Silva non rinnoverà con il PSG. Colpo a zero per il Milan? Gli scenari

“Milan, mi rivuoi?”. Appena qualche giorno fa Tuttosport utilizzava questo virgolettato per raccontare l’ipotesi di una possibile seconda vita rossonera di Thiago Silva. Il brasiliano non ha mai negato il feeling speciale con Milano e con il Diavolo, che dalla sua non ha chiuso la porta a un possibile ritorno a Milanello. Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain – UEFA Champions League Round of 16: First Leg Il contratto di Thiago Silva con il PSG viaggia spedito verso la scadenza e con… continua a leggere sul sito di riferimento