martedì, 30 Giugno , 26

Schillaci: “Menopausa è tema di salute pubblica, non solo femminile”

(Adnkronos) - La menopausa "è una fase naturale...

Menopausa, al via prima campagna nazionale per superare tabù e stereotipi

(Adnkronos) - Menopausa e post-menopausa "occupano un terzo...

Harry presto in Inghilterra, domani incontro tra Carlo e William “per decidere l’approccio”

(Adnkronos) - Mancano pochi giorni all'arrivo del principe...

Giornate internazionali malattie rare di giugno, Ucb rinnova impegno a cure personalizzate

(Adnkronos) - Le malattie rare sono accomunate da...
HomeVideo NewsDalla gioia agli scontri: festa marocchina finisce nel caos all'Aia
dalla-gioia-agli-scontri:-festa-marocchina-finisce-nel-caos-all’aia
Dalla gioia agli scontri: festa marocchina finisce nel caos all’Aia
Video News

Dalla gioia agli scontri: festa marocchina finisce nel caos all’Aia

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

La polizia interviene dopo la vittoria ai Mondiali contro l’Olanda

Milano, 30 giu. (askanews) – E’ esplosa la festa all’Aia dopo la vittoria del Marocco ai rigori contro l’Olanda ai Mondiali di calcio. Migliaia di persone della comunità maroccina olandese sono scese in strada tra cori, balli, clacson e fuochi d’artificio per celebrare il successo della nazionale nordafricana.Dopo circa un’ora di festeggiamenti, però, la situazione è degenerata. La polizia antisommossa è intervenuta per disperdere la folla con idranti e manganelli, effettuando diversi arresti durante gli scontri.

Previous article
Iran, Trump: l’incontro a Doha potrebbe essere importante
Next article
VIDEO| Bce, Lagarde: “Torniamo alle basi, basta misure eccezionali”

POST RECENTI

Video News

Iran, Trump: l’incontro a Doha potrebbe essere importante

"Non avranno un'arma nucleare, l'hanno accettato"Washington, 30 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato, parlando dalla Casa Bianca che gli...
Video News

Stefania Andreoli a teatro parla di relazioni con “La mente in scena”

La violenza domestica è un guinzaglio e ti insegna a chiamarlo amoreMilano, 30 giu. (askanews) - "Sapete cos' è la cosa più crudele della violenza...
Video News

Attentato a Monte Carlo, ferito l’oligarca ucraino Ermolaev

Anche la moglie e il figlio, ordigno esploso nell'atrio di un palazzoRoma, 30 giu. (askanews) - Principato di Monaco sotto shock. Intorno alle 21 un...
Video News

In anteprima il video “E’ andata così” il nuovo singolo di Simon

Una ballad malinconica che tocca il cuoreMilano, 30 giu. (askanews) - In anteprima il video di "E' andata così" il nuovo singolo di Simon, una...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.