venerdì, 16 Gennaio , 26

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 16 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Travolto mentre va a scuola, 14enne muore nel Torinese

(Adnkronos) - Non ce l'ha fatta il ragazzino...

‘Lady Golpe’, chiesto processo per calunnia

(Adnkronos) - La procura di Roma ha chiesto...

E’ morto Tony Dallara, da ‘Come prima’ a ‘Romantica’ cambiò la canzone italiana

(Adnkronos) - Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di...
dalla-guerra-fredda-all’erosione:-il-bunker-che-sta-per-scivolare
Dalla Guerra Fredda all’erosione: il bunker che sta per scivolare

Dalla Guerra Fredda all’erosione: il bunker che sta per scivolare

Video NewsDalla Guerra Fredda all'erosione: il bunker che sta per scivolare
Redazione-web
Di Redazione-web

Sta cedendo sotto la forza della natura e del declino ambientale

Milano, 16 gen. (askanews) – Era parte della rete britannica di sorveglianza atomica, ma ora giace così, in rovina, danneggiato da vandali e dall’ambiente, con la sua struttura parzialmente esposta ai marosi e in uno stato di degrado. Il bunker ROC di Tunstall, nel nord-est dell’Inghilterra, rischia di crollare. Questo posto di osservazione nucleare è parzialmente scivolato oltre il bordo di una scogliera a causa dell’erosione costiera. EE dire che la sua funzione era cruciale: monitorare le esplosioni nucleari e i fallout radioattivi durante la Guerra Fredda; comprendeva una postazione a livello del suolo e un bunker sotterraneo protetto.In sostanza un’infrastruttura della Guerra Fredda che sta cedendo sotto la forza della natura e del declino ambientale sulla costa dello Yorkshire. Con la sua storia di sorveglianza che ora si scontra con il dramma del tempo che passa inesorabile per tutti.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.