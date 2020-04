L’emergenza sanitaria ha reso obbligatoria la didattica a distanza per tutte le scuole, mai sperimentata prima d’ora in misura così massiccia. Azzerate dalla fine di febbraio le lezioni in presenza, cambiano gli esami di terza media, quelli di maturità e per quest’anno viene ‘congelato’ il meccanismo dei debiti. Vediamo.

Scuola secondaria di I grado

Il decreto andato in Gazzetta Ufficiale prevede che il Ministero possa, con provvedimento specifico, modificare l’impianto dell’esame. Se sarà possibile farlo in presenza, potrà essere semplificato. Ma l’ipotesi più probabile è che non sarà possibile farlo in presenza, per cui in pratica l’esame salta: è prevista la valutazione finale da parte del Consiglio di classe su una tesina preparata dagli studenti.

L’articolo Dalla maturità online ai debiti ‘congelati’, come cambia la scuola con il coronavirus proviene da Notiziedi.

