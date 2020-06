Dalla paura alla gioia: la Lazio non molla il sogno Scudetto, 2-1 in rimonta contro la Fiorentina

La Lazio è ancora viva. All’Olimpico contro la Fiorentina, nel match valido per la 28ª giornata di Serie A, i biancocelesti superano in rimonta i viola e si riportano a 4 punti dalla Juventus, in piena corsa per lo Scudetto. Il popolo laziale ha sudato freddo dopo il vantaggio iniziale della squadra toscana firmato da Ribery. Nella ripresa un rigore di Immobile e bel gol di Luis Alberto ribaltano il risultato e tengono ancora vive le chance di agganciare la Juventus e sognare lo Scudetto…. continua a leggere sul sito di riferimento