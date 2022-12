Dalla prossima settimana arriva il gelo su tutta l’Italia

ROMA – Aria gelida e maltempo. Sono queste le previsioni meteo per la prossima settimana per molte delle nostre regioni. Entro la giornata di Santa Lucia (13 dicembre, ndr) “una sciabolata artica busserà alle porte dell’Europa e scenderà anche verso il nostro Paese, provocando conseguenze pesanti: l’ultimo aggiornamento lo ha appena confermato, saremo di fronte alla prima seria ondata fredda della stagione e attenzione perché ci saranno verosimilmente sorprese di neve fino in pianura“, si legge su ilmeteo.it

L’Italia sarà quindi investita dalle correnti gelide nord-orientali con le temperature che crolleranno, scendendo di diversi gradi e- spiega il meteorologo- portandosi ben al di sotto delle medie climatiche (in particolar modo tra Lunedì 12 e Martedì 13) con valori termici ben sotto lo zero.

Successivamente, da Martedì e Mercoledì 14 in avanti, il flusso freddo potrebbe interagire con le correnti umide e perturbate provenienti dall’Atlantico, dando luogo ad un mix potenzialmente esplosivo. Al momento, infatti, è previsto un peggioramento del tempo a partire dal Centro-Sud verso il Nord, con le basse temperature che favorirebbero l’arrivo della neve anche in pianura (su Lombardia ed Emilia).

E non è finita qui, anzi, prosegue ilmeteo.it. Da Giovedì 15 un ciclone ricolmo di aria instabile investirà in pieno l’Italia portando tante piogge anche sotto forma di nubifragio specie sui settori tirrenici, specie dalla sera. Se ciò venisse confermato è lecito aspettarsi una seconda parte di settimana molto perturbata su tante regioni con precipitazioni sopra la media e forti venti lungo le coste.

