Dalla Spagna: AS – Novità sul futuro di Milik, una big della Liga si iscrive all’asta! I dettagli

Ormai il futuro di Arek Milik è un rebus. Stando a quanto si apprende dal Corriere della Sera, il nome del polacco è tornato d’attualità in casa Juventus. Milik vuole assolutamente la Juve, su questo particolare ci sono pochi dubbi. Secondo i bene informati il giocatore non ha timore di perdere gli europei di calcio: per lui vestire il bianconero vale la rassegna continentale. Arrivano però ulteriori indiscrezioni sul futuro del centravanti e il mistero, dunque, non può che infittirsi.

Milik, si apre una pista spagnola?

Anche l’Atletico Madrid è in corsa per l’ex centravanti dell’Ajax. Secondo indiscrezioni raccolte dal celebre quotidiano spagnolo AS l’attaccante sarebbe la prima scelta dei colchoneros per sostituire il partente Diego Costa. La Juve però (che forse per il ragazzo costituisce quasi “un’ossessione”) dovrebbe avere la meglio. Si attendono sviluppi. Questa è una telenovela che si chiude a gennaio poiché da febbraio il ragazzo sarà libero di determinare autonomamente il suo futuro professionale.

