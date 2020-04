Dalla Spagna, Cristiano Ronaldo-Real Madrid: i tifosi spingono e Perez prende posizione

Le voci sul possibile ritorno di ​Cristiano Ronaldo al Real Madrid abbondano già da tempo, l’idea appare sicuramente suggestiva e soprattutto ben vista dai tifosi delle Merengues, pronti a riabbracciare il loro idolo in caso di una nuova avventura nella Liga. In Spagna tornano a soffermarsi proprio su tale idea di mercato, sicuramente clamorosa, ed è Marca in particolare a “rassicurare” la ​Juventus: il ritorno di CR7 a Madrid sarebbe lontano o persino impraticabile, tanto da ipotizzare un… continua a leggere sul sito di riferimento