Dalla Spagna fanno tremare il Milan: “Contatti Psg-Hernandez, accordo possibile!”

La stagione del Milan, prima dello stop dovuto alla emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, non è stata certamente entusiasmante. Nel grigiore generale, tuttavia, Theo Hernandez si è imposto come uno dei migliori terzini del campionato. I numeri dell’ex calciatore del Real Madrid sono importanti: ha segnato 6 goal e fornito 3 assist in 25 gare tra Serie A e Coppa Italia. I circa 20 milioni di euro investiti dalla società per il suo acquisto sono stati ben spesi. AC Milan v Genoa CFC -… continua a leggere sul sito di riferimento