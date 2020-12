Dalla Spagna – Il Napoli batte la concorrenza di Inter e Juve: “Chelsea orientato ad accettare!”

Stando a quanto si apprende da “Todofichajes.com”, noto portale spagnolo che si occupa di calciomercato, “tra i due litiganti il terzo gode”. Ma quando parliamo dei due litiganti non facciamo riferimento a due club qualsiasi: parliamo di Inter e Juventus. Secondo i colleghi infatti, il Napoli sembra aver compiuto il sorpasso decisivo per aggiudicarsi le prestazioni sportive di Emerson Palmieri, terzino italobrasiliano attualmente in forza al Chelsea.

Emerson Palmieri-Napoli, si può fare

Il club azzurro avrebbe stracciato la concorrenza delle due, blasonate, rivali. Il calciatore ex Roma potrebbe accasarsi in azzurro per un prestito fino a giugno, con riscatto fissato a una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. I londinesi, anche in riferimento agli ottimi rapporti tra i due club, sarebbero propensi ad accettare la proposta. Sarebbe un colpo da novanta per il Napoli che sulle fascia soffre parecchio ed è spesso costretto a schierare giocatori a piede invertito.

