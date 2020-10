Dalla Spagna – “Il Napoli sa che non può più sbagliare in Europa. La Real può far male agli azzurri per un motivo”

Marta Gonzalo, giornalista spagnola, è intervenuta sulle frequenze di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Ecco quanto delle sue dichiarazioni, è stato raccolto dalla nostra redazione:

“La Real Sociedad si sta consolidando ad alti livelli. Già l’anno scorso la squadra ha fatto molto bene e, a oggi, è in costante crescita. Nessuno le ha mai regalato nulla. I baschi giocano con diversi giovani, tutti molto affiatati tra loro. Il club è stato bravo ad affiancare a questi giovani la guida di calciatori esperti. A mio avviso la partita con il Napoli sarà molto equilibrata, dopotutto le due squadre amano dominare il gioco. Gli azzurri saranno pronti a dare il tutto per tutto, non mi aspetto di vedere un Napoli remissivo come nella precedente uscita europea. Avendo perso la prima gara, i ragazzi di Gattuso sanno bene che adesso devono provare a fare risultato per non compromettere il cammino europeo”.