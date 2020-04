Dalla Spagna: Juve-Real Madrid, intrigo Cristiano Ronaldo-Mbappé

​​Cristiano Ronaldo può lasciare la ​Juventus? Le voci su un clamoroso addio del campione portoghese non si placano. Il taglio degli stipendi, la voglia di tornare al Real Madrid, l’insoddisfazione generale: il portoghese avrebbe il mal di pancia. La crisi economica per via del coronavirus sta colpendo tutto il calcio mondiale, Juve inclusa, e proprio per questo si sta facendo avanti l’idea di una cessione di CR7 per 60 milioni di euro, per evitare una minusvalenza. La Juventus però è… continua a leggere sul sito di riferimento