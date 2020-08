Dalla Spagna: “Le autorità non temono contagi per Barcellona-Napoli”

Non solo il Napoli ma anche il Barcellona si prepara alla sfida di Champions League. Anche il tecnico Setien deve fare i conti con alcune assenza per infortunio e per squalifica. Nomi pesanti che influenzano senza alcun dubbio le scelte di formazione. La squadra dovrà sottoporsi ad una serie di allenamenti fino al venerdì, giorno di vigilia del match, ed ad una partitella in famiglia.

Barcellona-Napoli, le ultime dalla Spagna

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Santi Ovalle, giornalista di Cadena Ser, ha fatto il punto della situazione. Di seguito le ultime sul match di Champions e sulle possibili scelte del tecnico Setien:

“Il Napoli arriverà all’aeroporto di Barcellona dove ci sarà un pullman che provvederà al trasferimento in un albergo che dista 150 metri dal Camp Nou. Verso lo stadio si andrà sempre in pullman e quindi non ci sarà nessun contatto con le persone di Barcellona. Per questo le autorità spagnole non temono un possibile pericolo di contagio. La probabile formazione è questa: Ter Stegen, uno tra Sergi Roberto e Semedo, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, de Jong, Riqui Puig; Messi, Suarez, Griezmann. Nel Barcellona c’è grande consapevolezza della forza del Napoli, molto brava in contropiede”.

