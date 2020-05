Dalla Spagna: Mertens più lontano dal Napoli, si inserisce un club europeo che ha già fatto affari con gli azzurri

E’ sempre quello di Dries Mertens il nome attorno a cui ruoterà parte del prossimo mercato del Napoli. Il contratto dell’attaccante belga, in scadenza a giugno 2020 – e in attesa di capire le mosse di Fifa e Uefa sull’estensione dei contratti causa coronavirus – rappresenta il nodo cruciale per il futuro dell’attacco partenopeo. La sua avventura in azzurro sembrava ormai chiusa sul finire del 2019, ma con l’avvento del 2020 e l’incontro con Aurelio De Laurentiis in persona le cose parevano… continua a leggere sul sito di riferimento