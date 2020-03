Dalla Spagna, nuova insidia per l’Inter: il Real Madrid vuole un pilastro nerazzurro

Da tempo ormai il nome di Lautaro Martinez circola in ottica Barcellona, considerando la nota passione dei Blaugrana per l’attaccante argentino dell’​Inter, esploso nelle ultime stagioni anche in Italia. Ma dalla Spagna non sono solo le voci su Lautaro a preoccupare i nerazzurri: secondo quanto riporta Sport, infatti, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino un pilastro della difesa dell’Inter, nello specifico Milan Skriniar. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, le Merengues avrebbero… continua a leggere sul sito di riferimento