Dalla Spagna spaventano il Napoli: Fabian Ruiz non rinnova, blitz del Real Madrid

Arrivano brutte notizie per il ​Napoli dalla Spagna. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di AS, il club azzurro non avrebbe raggiunto un accordo con Fabian Ruiz per il rinnovo del contratto. El #RealMadrid intensifica los contactos por #Fabián: es el gran objetivo del próximo verano. Aún no ha renovado, pero un nuevo contrato también podría favorecer su salida del #Napoli… Lo hablamos en @diarioas con @AS_SergioSantos https://t.co/JaipyW1teN — Mirko Calemme (@mirkocalemme) December… continua a leggere sul sito di riferimento