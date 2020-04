Dalla Spagna: Vidal vuole tornare in Italia, c’è la Juve. Arrivato un ok importante per i bianconeri

​Arturo Vidal torna alla ​Juventus? Dalla Spagna rimbalzano voci sul futuro del centrocampista cileno che potrebbe lasciare il Barcellona in estate. La cessione sembra inevitabile, King Arthur deve solo scegliere. Secondo quanto riportato da Don Balon, la volontà di Arturo Vidal per la prossima stagione è quella di tornare in Italia. In pole ci sarebbe l’Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta ma attenzione anche alle mosse della Juventus. I bianconeri potrebbero mettere i bastoni fra le ruote… continua a leggere sul sito di riferimento