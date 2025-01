Dalla Svizzera all’Arabia Saudita: quando Inter-Milan si gioca… lontano da Milano

(Adnkronos) –

Inter-Milan supera l’Italia e si apre al mondo ancora una volta. Il derby di Milano torna all’estero, in Arabia Saudita, per la finale di Supercoppa italiana del 6 gennaio. E non sarà un “debutto”, visto che la stracittadina si è già giocata lontano dal Duomo in diverse occasioni. Fin dall’inizio della sua storia, oltre un secolo fa.

Già, perché il viaggio del derby di Milano non comincia a Milano, ma in Svizzera. A Chiasso per la precisione, dove il 18 ottobre 1908 si giocò il primo Milan-Inter della storia in un contesto d’altri tempi. Di sicuro affascinante, avvolto dal mistero. Con giocatori in campo oltre la frontiera, con vecchie maglie di lana e uno spirito lontano dall’agonismo dei derby di oggi. L’allenatore del Milan era Gerolamo Radice, quello dell’Inter Virgilio Fossati. La curiosità è che entrambi scesero in campo con la fascia da capitano al braccio, uno portiere e l’altro centrocampista. Uniti da un destino comune, che qualche anno dopo li avrebbe portati a vivere la Grande Guerra. Il primo riuscì a combattere e a sopravvivere, premiato tempo dopo con una medaglia al valore, mentre il secondo morì al fronte. Quel derby misterioso durò 25 minuti per tempo e lo vinse il Milan 2-1, con reti di Lana e Forlano (di Payer il gol nerazzurro).

Amichevoli a parte (come quelle americane del 1969 allo Yankee Stadium di New York, o del 2009 al Gillette Stadium di Foxborough), la storia del derby di Milano fuori dall’Italia è legata alla Supercoppa italiana e a questioni di marketing, che negli ultimi anni hanno visto in più occasioni l’assegnazione del trofeo all’estero. La prima finale esotica è dell’estate 2011 e il contesto guarda in Cina, al celebre Bird’s Nest di Pechino, riempito da settantamila tifosi provenienti un po’ da tutto il mondo. Sulla panchina rossonera siede Massimiliano Allegri, pochi mesi prima condottiero del 18° scudetto, su quella nerazzurra Gian Piero Gasperini, arrivato a Milano dopo l’esperienza al Genoa. L’Inter parte bene e passa a metà del primo tempo con una spettacolare punizione di Sneijder, ma il Milan viene fuori alla distanza e rimonta nella ripresa con grinta e cuore, prendendosi la coppa. I gol di Ibrahimovic, intorno all’ora di gioco, e Boateng, a una ventina di minuti dalla fine.

Nel gennaio 2023, il confronto di Supercoppa si sposta a Riyadh. Il Milan di Pioli plana sulla sfida con lo scudetto sul petto, conquistato all’ultima giornata di campionato nel maggio precedente. L’Inter di Inzaghi ha invece messo in bacheca la Coppa Italia. I rossoneri sono in difficoltà, arrivano da due pareggi in campionato contro Roma e Lecce e dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino, mentre l’Inter è reduce dal successo di misura contro il Verona. Gli stati d’animo quasi opposti delle due squadre si riflettono in campo. I nerazzurri prendono subito in mano il gioco e ipotecano il trofeo già in avvio con un uno-due micidiale: Dimarco sblocca il match dopo 10’, Dzeko raddoppia a metà tempo. Il Diavolo annaspa, non si rialza più e nel finale subisce la rete del definitivo 3-0 di Lautaro Martinez. L’ultimo atto dei derby di Milano lontani dal Duomo. (di Michele Antonelli)