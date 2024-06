dalla-“vendemmia-d’artista”-di-ornellaia-nuovi-fondi-per-“mind’s-eye”

Da asta bottiglie 325mila dollari per programma dei musei Guggenheim

Milano, 13 giu. (askanews) – Anche quest’anno la “Vendemmia d’Artista” di Ornellaia, giunta alla sua 16esima edizione, si è conclusa con una importante donazione alla Fondazione Solomon R. Guggenheim. La celebre Tenuta di Bolgheri, con il supporto dell’asta di beneficenza organizzata da Sotheby’s, ha infatti donato 325mila dollari per finanziare il programma “Mind’s Eye”, che permette l’accesso all’arte a non vedenti o ipovedenti attraverso esperienze multisensoriali.

All’asta da Sotheby’s sono stati battuti una serie di bottiglie in grandi formati di Ornellaia Vendemmia d’Artista 2021 “La Generosità” con le etichette artistiche di Marinella Senatore. “Ci tengo a ringraziare Sotheby’s, che da anni ci è partner in questo progetto, Marinella Senatore e ovviamente tutti i collezionisti che nel mondo hanno partecipato all’asta” ha dichiarato il presidente Lamberto Frescobaldi, sottolineando che “siamo orgogliosi di supportare ‘Mind’s Eye’ e di vedere crescere anno dopo anno questo programma, che coinvolge sempre più persone”.

“Mind’s Eye”, creato e sviluppato dal Dipartimento di Educazione del Guggenheim, offre percorsi sensoriali e narrativi permettendo a chi non vede o ha gravi problemi di vista di entrare in contatto con le opere d’arte, e oggi è presente nei musei Guggenheim di Venezia, di New York e Bilbao.

Il progetto “Ornellaia Vendemmia d’Artista” celebra il carattere di ogni nuova annata di Ornellaia: a partire dall’uscita di Ornellaia 2006, un artista contemporaneo firma un’opera d’arte “site specific” e una serie di etichette in edizione limitata, traendo ispirazione da una parola scelta dal team tecnico, per descrivere la nuova annata. Il progetto prevede che in ogni cassa di Ornellaia, una delle sei bottiglie (da 750 ml) abbia un’etichetta creata dall’artista, e include inoltre un’edizione limitata di 111 bottiglie grande formato, 100 Jéroboam (3 litri) 10 Imperiale (6 litri) e una Salmanazar (9 litri), tutte numerate e firmate dall’artista. Ogni anno una selezione di queste bottiglie va all’asta e il ricavato devoluto al sostegno del programma della Fondazione Solomon R. Guggenheim.