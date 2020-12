Dall’Argentina: anche Villa Fiorito omaggia Maradona: la Casa de D10S sarà un museo – FOTO!

Per i tifosi napoletani non è semplice convivere con la prematura scomparsa di Diego Armando Maradona, senza contare che la fine del diez è avvolta dal mistero: ancora non si conoscono le cause reali che hanno decretato la scomparsa prematura di questa leggenda. Le faccende ereditarie, poi, non fanno altro che aumentare i dolori per chi ha davvero voluto il bene di quest’uomo. In tutto questo non mancano notizie che, pur non dando gioia, possono quantomeno lenire la sofferenza: una su tutte il cambio nome del San Paolo, da ieri ufficialmente Stadio Maradona. Ma non è tutto, dall’Argentina rimbalza un’ultim’ora che scalda il cuore di tutti gli appassionati: la strada di Villa Fiorito dove è situata la casa natale di Diego è appena stata intitolata a lui. La Casa de D10S, così com’è stata ribattezzata, diventerà invece un museo. La notizia sta rimbalzando un po’ ovunque in Sudamerica.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/SeccBonaerenses/status/1335339476869111808″]

