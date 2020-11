Dall’Argentina – Spuntano altri dettagli sul ricovero di Maradona, ma le notizie sono buone

José Alberti, noto procuratore argentino, è intervenuto a Radio Punto Nuovo e ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso Maradona. Ecco quanto delle sue parole è stato evidenziato dalla nostra redazione:

“Ho parlato con alcuni amici argentini e vi porto buone notizie su Maradona. Diego sta via via recuperando dall’operazione. Ho parlato anche con alcuni suoi parenti che sono stati con lui fino alle 6 del mattino. Ho saputo di più circa l’incidente che lo ha portato sotto ai ferri. Diego è caduto alla sua festa di compleanno, ha battuto la testa… c’è stata una emorragia, però l’operazione è perfettamente riuscita e adesso dobbiamo solo aspettare. Maradona è circondato da amici che gli vogliono bene e poi c’è sua figlia che lo segue passo dopo passo. Non so dirvi quando lo dimetteranno ma non è stata un’operazione complicata”.

