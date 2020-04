Dall’Argentina, un club sogna Gonzalo Higuain: la pista calda per il futuro del Pipita

Il nome di ​Gonzalo Higuain è stato al centro di numerose voci di mercato nel corso dell’ultima estate, voci che poi non si sono tradotte in piste concrete a causa della volontà del giocatore di mettersi ancora alla prova con la maglia della ​Juventus, approfittando dei precedenti incoraggianti con Sarri. Missione compiuta per il Pipita ma, dall’Argentina, emergono nuove idee per il futuro dell’attaccante: El Clarin sottolinea la volontà del River Plate di riportare il giocatore in Argentina,… continua a leggere sul sito di riferimento