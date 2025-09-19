venerdì, 19 Settembre , 25

Attentato alla Sinagoga, Fadlun: “Arrestato Harb, mente dell’attacco del 1982”

(Adnkronos) - "È stato arrestato Hicham Harb, sospettato...

Venus Williams sposa Andrea Prete ad Ischia, tutti i dettagli sulle nozze

(Adnkronos) - È arrivato il momento delle nozze...

I municipio Roma, al via progetto sperimentale per raccolta oli vegetali esausti

(Adnkronos) - Prende il via nel I Municipio...

Tiziano Ferro tour 2026, in qualche ora polverizzati oltre 200mila biglietti. E si aggiungono due date

(Adnkronos) - Un'altra settimana di grandi soddisfazioni per...
dallavalle-vince-l’argento,-berrettini-esulta-e…-gli-chiede-un-selfie
Dallavalle vince l’argento, Berrettini esulta e… gli chiede un selfie

Dallavalle vince l’argento, Berrettini esulta e… gli chiede un selfie

DALL'ITALIA E DAL MONDODallavalle vince l'argento, Berrettini esulta e... gli chiede un selfie
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini esulta per Andrea Dallavalle. Il tennista azzurro ha assistito oggi, venerdì 19 settembre, ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, dove giocherà l’Atp 500 al via il 24 settembre, e ha festeggiato lo splendido argento dell’atleta italiano nel salto triplo. Sceso quasi fino alla pista, dove Dallavalle stava festeggiando con il suo staff, Berrettini lo ha salutato dandogli la mano e complimentandosi, ma non solo. 

Dopo aver sceso qualche altro gradino, il tennista azzurro ha chiesto un selfie a Dallavalle, che ha acconsentito e il momento dello scatto è stato immortalato dalle telecamere Rai, con il video che è diventato rapidamente virale su X. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.