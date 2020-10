Dalle bollette ai farmaci, a Genova aprono i “Maggiordomi di quartiere”

GENOVA (ITALPRESS) – Aprono i battenti oggi a Genova e nell’area metropolitana 7 sportelli del “maggiordomo di quartiere”, nell’ambito del progetto di welfare territoriale, innovativo a livello nazionale, avviato in via sperimentale nell’estate 2019 in via Luccoli da Regione Liguria. Entro il 15 ottobre saranno aperti complessivamente 18 sportelli su tutto il territorio regionale. Oggi a Genova, in Piazza Palermo, è stato inaugurato il primo dei nuovi sportelli genovesi, gestiti da una Ats (associazione temporanea di scopo) con capofila la Cooperativa sociale Agorà. “Sono orgoglioso di questo progetto – afferma il presidente della Regione Giovanni Toti – a innovativo livello nazionale.

