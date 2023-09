Dalle urne russe esce il controllo totale di ‘Russia Unita’

“Sostegno assoluto a Putin”. Sindaco Mosca come asso nella manica

Milano, 11 set. (askanews) – Le elezioni 2023, difficili da organizzare – e anche da decodificare – a causa della loro “complessità senza precedenti”, si sono svolte “dignitosamente” e sono state “pulite”, secondo Ella Pamfilova, capo della Commissione elettorale centrale russa, che sembra replicare direttamente all’Occidente e a Kiev che ha dichiarato il voto russo “una farsa”.

Sulla base dei risultati ufficiali russi delle votazioni, avvenute nel week end appena concluso, sono stati eletti i rappresentanti in 20 assemblee legislative locali delle Federazione russa, comprese quelle che in Russia vengono definite “nuove regioni”, ovvero le quattro regioni ucraine annesse da meno di un anno da Mosca.

“SOSTEGNO ASSOLUTO A PUTIN” PER LE PRESIDENZIALI Le elezioni locali sono appena finite, ma il Cremlino guarda già avanti a marzo, alle presidenziali 2024 con fiducia di successo. Mosca rivendica una vittoria a tutto campo di Russia Unita, il partito di Putin. E Vladimir “Putin gode del sostegno assoluto della popolazione, non è il primo anno che lo dimostra”, ha detto il portavoce Dmitri Peskov. “Se Putin presenta la sua candidatura, è ovvio che nessuno può davvero competere con lui nella fase attuale”. Ma finora i preparativi per la campagna delle presidenziali non sono iniziati, a detta di Peskov. Si ricordi che Putin non si è recato al G20 nel week end ma è apparso sugli schermi russi, impegnato nel voto online per il sindaco di Mosca.

MOSCA, SOBYANIN, L’ASSO NELLA MANICA Ufficialmente Sergei Sobyanin ha ottenuto per la terza volta una vittoria schiacciante alle urne: 2,05 milioni di moscoviti hanno votato per lui, 76,39%, ovvero un record contro il suo precedente record nel 2018, quando comunque poco più del 70% dei moscoviti votò per lui. Va ricordato che il sindaco di Mosca giunge al suo quarto mandato ufficiale, mostrando una longevità politica su una poltrona complicata dove è arrivato nel 2010 eletto dall’assemblea locale, su proposta dell’allora presidente Dmitri Medvedev (l’elezione diretta dei governatori regionali è stata reintrodotta, su iniziativa di Medvedev, il primo giugno 2012). Sempre nel 2010 divenne il primo sindaco di Mosca a far parte del Consiglio di Sicurezza. Il 5 giugno 2013, Putin ha firmato un decreto in cui Sobyanin si dimetteva su sua richiesta e lo nominava sindaco ad interim fino alle elezioni anticipate dell’8 settembre 2013. L’8 settembre 2013 e 9 settembre 2018 è stato eletto al secondo e terzo mandato.

IL CONTROLLO TOTALE DI RUSSIA UNITA Russia Unita ha ottenuto la maggioranza qualificata a tutti i livelli delle elezioni, ha dichiarato il segretario del Consiglio generale Andrei Turchak. “Si tratta di 2/3, che ci consente di prendere qualsiasi decisione a livello della regione e della sua capitale. Nelle elezioni a livello di assemblee legislative e centri amministrativi, abbiamo ottenuto più dell’80% dei mandati”, ha affermato Turchak. “Vorrei sottolineare in particolare che Russia Unita è l’unico partito politico che ha vinto con candidati alle elezioni a tutti i livelli: per il governo locale, le Duma cittadine, le assemblee legislative regionali, le elezioni suppletive alla Duma di Stato (Parlamento federale, ndr) in quattro distretti e elezioni governative”, ha detto Turchak.

NOVE PARTITI In totale, quest’anno sono stati eletti i rappresentanti di nove forze politiche, ha detto Pamfilova in un briefing presso il centro informazioni della commissione: “Russia Unita, Partito Comunista della Federazione Russa, Russia Giusta – Per la Verità, LDPR, Comunisti della Russia, Partito dei Pensionati, Partito Rodina, Partito dei Verdi e Gente Nuova”, ha elencato.

KHAKASSIA, LA PICCOLA RIBELLIONE Ma secondo i dati presentati sul sito della Commissione Elettorale Centrale, Russia Unita ha vinto nelle liste dei partiti in tutte le regioni tranne la Khakassia: qui Russia Unita con il 36,41% dei voti ha perso la corsa contro il Partito Comunista della Federazione Russa (39,11%). Tuttavia tenendo conto della vittoria in quasi tutte le circoscrizioni elettorali uninominali, Russia Unita sarà comunque in grado di formare la maggioranza nel Consiglio Supremo della repubblica di Khakassia.

SI FA SPAZIO “GENTE NUOVA” Va inoltre notato il “successo” del partito Gente Nuova: sono riusciti a superare tutti i concorrenti in Yakutia nel consiglio regionale, ad eccezione di Russia Unita; il partito ha superato la barriera del 5% nelle regioni di Buriazia, Kalmykia, Arkhangelsk, Irkutsk, Kemerovo e Yaroslavl.

I comunisti russi hanno mantenuto la rappresentanza nei parlamenti della regione di Ul’janovsk e dell’Okrug autonomo di Nenets, il Partito dei pensionati lavorerà nelle dume regionali di Vladimir e Yaroslavl. “Rodina” ha mantenuto il suo seggio nel parlamento dell’Okrug autonomo di Nenets, e i Verdi hanno vinto uno dei collegi elettorali in Bashkiria.