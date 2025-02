Dall’Egitto un altro no a Trump: “Ricostruire Gaza senza sfollare i palestinesi”

ROMA – Priorità alla “necessità di ricostruire” la Striscia di Gaza, “senza sfollare i palestinesi, per salvaguardare i loro diritti” tra cui quello di “vivere sulla loro terra”: lo ha affermato il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi, in una dichiarazione in cui il suo ufficio di presidenza riporta il contenuto di un colloquio telefonico con il primo ministro della Danimarca, Mette Frederiksen.

Al-Sisi è tornato a ribadire la posizione del Paese rispetto all’annuncio del presidente americano Donald Trump di voler prendere in gestione la ricostruzione di Gaza, per trasformarla nella “Riviera del Medio oriente”, espellendo la popolazione palestinese residente in Egitto e Giordania. Di fronte al rifiuto manifestato da ambo i due Paesi, Trump ha minacciato di “tagliare gli aiuti” che ottengono gli Stati Uniti.Sul tema si concentrerà il meeting di oggi a Washington tra il re di Giordania, Abdullah II, e il presidente Trump. Il viaggio del leader giordano avviene in un momento di tensione anche rispetto alla tregua tra Hamas e Israele, e la ripresa dei negoziati per la seconda fase. L’organizzazione palestinese, citando violazioni dell’accordo, ha sospeso a tempo indeterminato il rilascio degli ostaggi che era previsto per sabato prossimo, il 15 febbraio. Una decisione che non cambierà “fino a nuovo avviso”. A comunicarlo è stato il portavoce di Hamas, Abu Obeida.

Tre le motivazioni principali: “Il ritardo del ritorno degli sfollati nella Striscia di Gaza settentrionale, l’averli presi di mira con bombardamenti e armi da fuoco in varie aree della Striscia e non aver consentito l’ingresso di rifornimenti di soccorso in tutte le loro forme secondo quanto concordato”.Accuse respinte da Israele che ha, invece, parlato di una violazione degli accordi da parte degli avversari.

Dallo scorso fine settimana, l’esercito è accusato di aver ucciso due persone nei dintorni di Gaza City. Secondo Euro-Med Human Rights Monitor, 111 palestinesi sono rimasti uccisi in attacchi israeliani da quando è scattato il cessate il fuoco, lo scrso 19 gennaio, la maggior parte dei quali in Cisgiordania, dove prosegue l’offensiva dell’esercito nelle aree di Jenin e Tulkarem: oltre 25mila gli sfollati.

Il portavoce di Hamas Obeida ha sottolineato anche che “la resistenza ha adempiuti a tutti i suoi obblighi” ed è pronta a continuare su questa strada: “Confermiamo il nostro impegno nei confronti dei termini dell’accordo fintanto che la forza di occupazione si impegna a rispettarli”. Dal fronte opposto, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato di aver dato istruzioni all’esercito del Paese di “prepararsi al massimo livello di allerta per ogni possibile scenario a Gaza”. A Tel Aviv tanti sono scesi in piazza per protestare.

Hamas ha poi fatto sapere che “le garanzie Usa per il cessate il fuoco non sono più i vigore”. Dichiarazione che arriva all’indomani di quella espressa da Donald Trump a margine del Super Bowl, ovvero: “Sono impegnato ad acquistare e possedere Gaza”, con cui ha rilanciato il piano per sfollare i palestinesi da Gaza. Hamas ha, infine, fatto sapere che “la porta resta aperta” per riuscire a rispettare la data del rilascio prefissata. L’annuncio dello slittamento è un avvertimento affinché Israele “adempia ai propri obblighi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it