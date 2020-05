Dall’età ad Antonio Conte: Inter, tre motivi per dire sì a Federico Chiesa

L’Inter non molla Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina finito al centro dei discorsi di mercato visto il forte interesse nei suoi confronti di tanti top club in giro per il mondo, dalle big della Premier League fino ad arrivare alla Juventus. ACF Fiorentina v Atalanta BC – Serie A Chiesa sarebbe il giusto rinforzo per la squadra di Antonio Conte? Ci sono doversi punti che fanno pensare ad un sì. RUOLO – Se c’è una zona di campo in cui l’Inter deve fare un grosso upgrade, allora quel… continua a leggere sul sito di riferimento