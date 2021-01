Dall’Europa arriva il ‘rosso scuro’ per le zone più a rischio Covid

AGI – Per fare fronte al continuo aumento di nuovi casi di Covid-19 e alla preoccupante diffusione delle nuovi varianti, la Commissione europea ha introdotto una nuova colorazione delle aree più a rischio, la zone rosso scuro. Ossia le regioni dove negli ultimi 14 giorni sono stati segnalati oltre 500 casi cumulativi per 100 mila abitanti. E, secondo gli ultimi dati comunicati all’Ecdc, in Italia il provvedimento rischia di coinvolgere il Friuli-Venezia Giulia (768 casi); la Provincia autonoma di Bolzano (696 casi); il Veneto (656) e l’Emilia Romagna (528). “Alla luce delle nuove varianti di coronavirus e dell’elevato numero di nuove infezioni in molti Stati membri,

