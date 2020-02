​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Tornano a riecheggiare le voci su un possibile futuro alla ​Juventus di Pep Guardiola. Dopo il tormentone estivo, è pronto un nuovo tormentone che potrebbe andare ancora una volta per le lunghe. Pep Guardiola è il sogno della Juventus per la panchina. Il tecnico non sta vivendo la sua migliore stagione al Manchester City e in estate potrebbe anche andare via…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dall’Inghilterra: Agnelli rivoluziona la Juve per Guardiola. Sogno Messi, pronta una super-squadra proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento