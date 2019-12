Dall’Inghilterra: Ancelotti ha nel mirino Zielinski. Le ultime

Gennaro Gattuso sta preparando il match di Sassuolo, ma deve tenere conto anche delle sirene di mercato. Infatti con l’approdo di Ancelotti all’Everton i gioielli azzurri saranno richiesti a Liverpool.

Ancelotti mette nel mirino Zielinski

Secondo Liverpool Echo il tecnico di Reggiolo avrebbe chiesto alla propria dirigenza la possibilità di prendere dal club partenopeo Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ex Udinese ed Empoli sta contestualmente trattando il rinnovo di contratto con la società di Aurelio De Laurentiis: il 20 azzurro in realtà pare proprio vicino al rinnovo. Ma chissà che Carletto non riesca a fare lo sgarbo proprio al patron partenopeo. Non solo, per i giornalisti de Sun anche Koulibaly sarebbe nel mirino dell’ex tecnico azzurro. Un esodo totale.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/pisto_gol/status/1208117987523383303″]

