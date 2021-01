Dall’Inghilterra: Emerson Palmieri-Napoli, gli aggiornamenti dell’ultim’ora

Emerson Palmieri al Napoli , un affare complicato. Qualche giorno fa la squadra mercato del CorSport aveva parlato di una emergenza terzini in casa Napoli: fra Elseid Hysaj ancora privo di rinnovo, Kevin Malcuit che avrebbe bisogno di continuità (sono su di lui Fiorentina e Parma), Faouzi Ghoulam a scartamento ridotto; Mario Rui alterno. Una situazione che rasenta il caos per una batteria di terzini che non sembra all’altezza delle ambizioni del club.

L’impasse è soprattutto sul versante di sinistra, con l’albanese sovente preferito ai terzini di ruolo (Rui e Ghoulam), e con l’intenzione di procedere verso un unico rimpiazzo mirato nel caso in cui partissero sia Ghoulam che Malcuit. Indiziati principali restano Emerson Palmieri del Chelsea e Junior Firpo del Barcellona, per i quali il Napoli, almeno fino a poco tempo fa a giudicare dalle fonti del Corriere, stava pensando ad un prestito oneroso in stile Bakayoko. Le ultime sul futuro del giocatore però non sono buone.