Dall’Inghilterra, il Liverpool corteggia un titolare del Napoli: il piano di Giuntoli

La voce, per la verità, circola già da un po’ e si sfa sempre più insistente. Stando a quanto riportato dal tabloid Daily Mail il Liverpool è sempre più interessato alla prestazioni sportive di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza tra cinque mesi ed è forse per questo che i Reds fiutano l’affare.

Il Liverpoool, secondo i bene informati, potrebbe anche fare un’offerta per gennaio, ma è difficile che il club azzurro possa lasciarlo partire dal momento che ad oggi Nikola Maksimovic è a tutti gli effetti un titolare inamovibile. La ragione è presto detta: Koulibaly è ancora alle prese con qualche fastidio di troppo, Manolas invece è spesso fermo a causa dei suoi noti problemi muscolari. Rrahmani invece non è ancora entrato nelle rotazioni. Sarebbe una follia privarsi adesso di un giocatore come Maksimovic (anche se le sue ultime prestazioni non sono buone, questo va detto).