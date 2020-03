Dall’ospedale al Comune, il sindaco-infermiere di Nicotera

E’ stato ormai ribattezzato come il sindaco-infermiere. È Pino Marasco, 54 anni, sposato e padre di tre figli, dal maggio del 2019 primo cittadino di Nicotera, comune in provincia di Vibo Valentia che negli ultimi quindici anni ha subito tre scioglimenti consecutivi per infiltrazioni mafiose. Infermiere di professione, lavora nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Vibo Valentia.

La mattina in reparto, nel pomeriggio in giro ad eseguire i tamponi. “Pure io ho fatto il tampone” dice all’AGI “che ha dato esito negativo. Abbiamo eseguito i tamponi a tutti i dipendenti comunali ed agli amministratori dopo il contagio di una dipendente del Comune che adesso è in quarantena a casa sua nel Reggino.

