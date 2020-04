La Commissione europea intende lavorare ad un fondo per la ricostruzione per affrontare la crisi del coronavirus, che sarà finanziato con obbligazioni “sostenute da una garanzia degli Stati membri”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, intervistato da Handelsblatt.

L’importo in discussione è di un ordine di grandezza di 1,5 trilioni di euro, ha aggiunto. “Potrei immaginare un tale quadro finanziario”, ha detto Dombrovskis. La misura sarà sul tavolo dei leader il prossimo 23 aprile in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo in videoconferenza. ​

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dall’Ue 1.500 miliardi “anche con debito comune”, dice Dombrovskis proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento