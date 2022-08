Dall’Ue piano in due fasi per affrontare i rincari energeticiï¿¼

ROMA – La Commissione Europea sta lavorando a due interventi differenti per affrontare l’emergenza dell’aumento dei prezzi dell’energia: la prima sarà proposta nelle prossime settimane e riguarderà un meccanismo di emergenza in grado di “alleviare alcune situazioni legate all’impennata dei prezzi causata anche dalle interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”, e la seconda, che sarà presentata a inizio 2023, è una riforma più strutturale del modello di mercato che l’Ue ha adottato per l’elettricità”. Lo si apprende da un portavoce della Commissione europea durante il punto stampa quotidiano con i giornalisti. “Tutte le misure d’urgenza proposte saranno legate all’approvvigionamento di gas dalla Russia; si tratta di capire come adattare il modello di mercato all’evoluzione delle circostanze”, ha chiarito il portavoce.

