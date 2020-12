Dalma Maradona attacca l’avvocato di Diego: “La gente ti avrebbe gridato assassino”

“Ti scrivo qui perché hai mandato un messaggio a me e a mia sorella e hai chiesto come mai non sei potuto venire al funerale del tuo “migliore amico”. Se avessi risposto alle 200 telefonate che ti ho fatto, te lo avrei perfettamente spiegato. Ti abbiamo citato in giudizio e finalmente ci metterai la faccia. Ci vediamo in tribunale e se hai dubbi, chiedimelo faccia a faccia. Spero che si faccia giustizia e ti giuro che non mi fermerò fin quando non accadrà, ma la tua condanna è già sociale e siccome mi sono resa conto che non posso taggarti, so che però leggerai lo stesso, Matias Morla. Menomale che non sei venuto al funerale perché la gente che passaba ti avrebbe dato dell’assassino. Ti ho evitato un disgusto”. Così recitano le due storie Instagram pubblicate dalla figli di Maradona, Dalma. Un duro attacco a Matias Morla.

