Dama italiana, successo a Napoli per il 2° Trofeo Partenope
Dama italiana, successo a Napoli per il 2° Trofeo Partenope
Dama italiana, successo a Napoli per il 2° Trofeo Partenope

Grande partecipazione e alto livello tecnico hanno caratterizzato il 2° Trofeo Partenope di Dama Italiana, disputato a Napoli nei locali della Chiesa di San Vitale a Fuorigrotta. L’evento è stato organizzato dall’ASD Circolo Damistico Partenope, una realtà sportiva giovane ma già molto attiva, nata nel 2025 con l’obiettivo di diffondere e valorizzare il gioco della dama sul territorio campano.

Il torneo ha registrato 63 giocatori iscritti, un numero significativo che conferma la crescente attenzione verso questa disciplina. Tra i partecipanti erano presenti quattro Grandi Maestri, elemento che ha contribuito ad alzare ulteriormente il livello tecnico della competizione e a rendere l’evento uno degli appuntamenti più interessanti del panorama damistico nazionale.

La gara si è svolta in un clima accogliente e ben organizzato, articolandosi in otto turni di gioco che hanno mantenuto viva la competizione fino agli ultimi incontri. In tutti i gruppi di gara l’esito è rimasto incerto fino alle fasi finali, a dimostrazione dell’equilibrio e della qualità dei partecipanti.

A conquistare il Trofeo Partenope è stato il Grande Maestro Mario Fero del Circolo Damistico Luigi Franzioni di Milano, autore di una prestazione di grande livello.

Sul podio, alle sue spalle, si sono classificati: Luciano Negrone, Maestro; Michele Maijnelli, Grande Maestro

Nel Secondo Gruppo si è imposto Gerardo Corrado, Candidato Maestro del Circolo Damistico Partenope. Alle sue spalle si sono piazzati Salvatore Cappuccio e Luca Iacovelli, giunti ex aequo al secondo posto.

Il Terzo Gruppo ha visto invece emergere una giovane promessa della dama italiana: Steven Presicce dell’ASD Dama Lecce, che superando avversari più quotati ha conquistato il torneo ottenendo anche la promozione alla categoria Nazionale. Dietro di lui si sono classificati Cesare Troisi e Pino Iuele.

Nella categoria Provinciali ha trionfato Karol Presicce, sempre dell’ASD Dama Lecce, seguito da Pasquale Raimo e Salvatore Magro.

Tra le giocatrici, il primo posto è andato a Maria De Martino del Circolo Damistico Partenope, mentre Elodie Rosset si è classificata al secondo posto.

Un riconoscimento speciale è stato attribuito a Nathan Censi del Circolo Damistico Aosta, premiato come partecipante proveniente da più lontano.

La direzione della competizione è stata affidata al Direttore di Gara Vincenzo Travascio, affiancato dagli arbitri Alfredo Russo e Mimmo Idolo, che hanno garantito il regolare svolgimento del torneo.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, tutte le partecipanti hanno ricevuto un gadget celebrativo, gesto molto apprezzato dalle giocatrici presenti.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Dottor Mazzilli per la partecipazione all’evento, al Direttore di Gara per la professionalità dimostrata e a Padre Giovanni per la disponibilità della struttura che ha ospitato la manifestazione.

Durante la giornata Luca Iacovelli, in qualità di rappresentante della Federazione Italiana Dama, ha portato il saluto ufficiale del presidente federale.

Il Circolo Damistico Partenope, fondato nel 2025, è presieduto da Alfredo Russo e ha come vicepresidente Enrico De Luca. Del direttivo fanno parte Salvatore Cappuccio, Gerardo Corrado e Maria De Martino, tutti impegnati nella promozione della disciplina sul territorio.

L’associazione punta a rilanciare la dama in Campania attraverso tornei, attività nelle scuole e partecipazioni a eventi culturali e ludici come Partenoplay e Comicon.

Il successo della seconda edizione del Trofeo Partenope rappresenta un segnale incoraggiante per lo sviluppo della dama a Napoli e conferma la vitalità crescente del movimento damistico locale.

