De Luca burattino, anzi ventriloquo nelle mani di Aurelio De Laurentiis. E’ il commento choc sulle colonne de “Il Giornale” del collega Tony Damascelli. Ecco un estratto del pezzo: “Il coronavirus non risparmia la Campania. Cresce il numero dei contagi, si accentua la preoccupazione dei cittadini, si teme una nuova chiusura ma c’è un uomo che trova il tempo per dedicarsi ad altro e questo altro è il pallone e si sa, noi italiani, abbiamo un debole per l’attrezzo, accontenta il popolo, lo illude, lo fa godere, lo tiene lontano da altri guai e così la nottata passa.

L’opinione del giornalista che critica De Luca e auspica il 3-0 a tavolino per la Juventus

La denuncia del ventriloquo De Luca si rivolge al presidente della Juventus Andrea Agnelli le cui dichiarazioni e la relativa scelta di presentarsi allo stadio per la partita sono penose e imbarazzanti. De Luca dottor Vincenzo è uomo di erudizione e di cultura, la laurea in storia e filosofia, all’università di Salerno, viene illustrata da continue citazioni come quella attribuita al tedesco filosofo Schopenauer (tratto da Aforismi sulla saggezza nella vita, Parerga e Paralipomena) e sbattuta in faccia al dirigente juventino “… la gloria bisogna conquistarla, l’onore basta non perderlo». Roba grossa, un 3 a 0 non a tavolino ma dall’alto della cattedra, con quel tono e quell’espressione un po’ così che non sai mai se si tratti dell’originale o di una replica crozziana”.

The post Damascelli choc contro De Luca: un burattino nelle mani di De Laurentiis appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento