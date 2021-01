L’assessore regionale alla Sanità: “E sarà così per qualche settimana finché l’Rt non si stabilizza». Contagi costanti (1.543) e 54 vittime (9 in più). Ma aumentano i focolai Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo D’Amato: “Da venerdì prossimo la Regione Lazio sarà molto probabilmente in fascia arancione» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento