ROMA – “Se vogliamo passare un Natale sereno, tutto dipende dalle prossime settimane. Bisogna ripristinare l’obbligo di mascherine all’aperto nelle zone dello shopping. Se il governo non ci dà retta, lo faremo nel Lazio in autonomia. Parlerò personalmente con tutti i sindaci e tutti i comuni per favorire l’utilizzo di mascherine in strada”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in un’intervista a La Repubblica.

“NO A VINCOLI D’ETÀ PER IL RICHIAMO”

“Poi bisognerà anche superare il vincolo dell’età sulla terza dose- ha continuato D’Amato-. Non ha senso che un insegnante di 41 anni posso accedere al richiamo, mentre uno di 39, che si è vaccinato nello stesso periodo, sia costretto ad aspettare. Basta vincoli di età, teniamo solo conto dei 150 giorni”.

“PRESTO 1.500 CASI AL GIORNO”

Per quanto riguarda l’aumento dei contagi, l’assessore ha concluso: “Mi aspetto che presto raggiungeremo i 1.500 casi al giorno e forse anche qualcosa di più. Ma rispetto a due settimane fa sembra che la corsa del virus stia rallentando, prima registravamo un aumento dei casi del 40%, stavolta invece siamo al 20%”.

L’articolo D’Amato: “Ripristinare obbligo mascherina all’aperto per salvare il Natale” proviene da Ragionieri e previdenza.

