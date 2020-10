AGI – “Abbiamo avuto oltre 1.300 casi legati al ritorno dalla Sardegna, ricostruiti attraverso tracciamenti e i test al porto di Civitavecchia”. Spiega così l’Assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, in un’intervista a Il Foglio, la linea dura della Regione contro il Covid, “figlio del rientro dalle vacanze”.

“I numeri erano già consistenti, poi abbiamo visto che i contagi si sviluppavano anche nel contesto famigliare”. Altro campanello d’allarme, secondo l’Assessore, “i molti casi in alcune comunità, come per esempio in quella peruviana”.

Terzo, la riapertura delle scuole, ciò che ha contribuito – secondo D’Amato – “al riaccendersi del rischio,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo D’Amato: “Vi spiego la strategia che usiamo nel Lazio contro il virus” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento