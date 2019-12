D’Ambrosio, l’agente: “L’Inter lo stima, in estate il rinnovo. Napoli? Serve mercato”

Vincenzo Pisacane, agente del terzino dell’Inter Danilo D’Ambrosio, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare i temi caldi di calciomercato. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Mercato Napoli? Credo che qualcosa vada fatto perché il modulo di gioco ed il modo di giocare cambiano. Ci sono pochi uomini a centrocampo, serve anche un esterno per rifiatare chi c’è già”. Intanto Ibrahimovic ha detto sì al Milan, il procuratore commenta: “Non so se può servire al Milan, ma sicuramente sposta gli equilibri. E’ un attaccante molto forte che fisicamente è ancora un giovanotto, è un colpo alla Cristiano Ronaldo. Lo svedese ha altri 2-3 anni”.

D’Ambrosio, l’agente: “In estate il rinnovo con l’Inter”

“Sono sei anni che è all’Inter e da sei anni, a inizio stagione, tutti dicono che non giocherà. Riesce a trovare sempre il suo spazio perché è un grande professionista, sa vivere la vita da sportivo. E’ un esempio per i giovani. Rinnovo? Non credo ci saranno problemi quando andremo a discutere il contratto. C’è sempre stata fiducia e stima dell’Inter nei suoi confronti, ci sederemo a giugno e vedremo. Ci sono altri due anni di contratto.

Antonio Conte è un pitbull, ti mette una grandissima pressione in positivo. Era quello che serviva all’Inter. Danilo mi dice sempre che per come guarda i giocatori farebbe correre anche me. Conte riesce a colmare il gap a livello di rose ancora importante tra Inter e Juventus”.

In passato D’Ambrosio, napoletano di nascita, è stato accostato anche alla squadra azzurra in tempo di calciomercato. Un profilo sondato, ma l’Inter non ha mai aperto ad una sua cessione. Da quando è arrivato in nerazzurro – come affermato anche dal suo agente – è sempre riuscito a scalare le gerarchie degli allenatori ed ottenere una maglia da titolare nelle diverse gestioni tecniche che si sono succedute nelle ultime stagioni.

