Damiani: “Ghoulam non è più quello di un tempo. Conosco bene un allenatore accostato al Napoli e vi dico una cosa”

Oscar Damiani, agente di mercato che ha portato Ghoulam a Napoli, ed ex calciatore anche del club partenopeo, è intervenuto a Radio Goal, trasmissione in onda su radio Kiss Kiss, che ha parlato dell’algerino ma anche di Galtier, allenatore francese accostato agli azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni.

Damiani su Ghoulam e sul Napoli

“Purtroppo Ghoulam non ha più la brillantezza di un tempo, sembra giochi col freno a mano tirato. Nel 2014 quando è arrivato al Napoli era una forza della natura, crossava bene, ora si vede che è condizionato e non riesce ad esprimersi ai livelli di un tempo. Potrebbe anche dipendere da qualcosa a livello mentale”.

Su Galtier:

“Ero il suo agente, parla bene l’italiano. Si adatterebbe bene al nostro calcio, è tattico. Farebbe ottima figura da noi ma non ho notizie in merito. È mio amico, so che gli piacerebbe allenare in Italia”.

