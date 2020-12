Damiani: “Il rifiuto di Paolo Rossi al Napoli fece infuriare i tifosi azzurri, lo fischiarono tutti”

Oscar Damiani, ex calciatore di Juventus e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Il procuratore sportivo ha parlato dello scomparso Paolo Rossi, campione del Mondo nell’1982 con la nostra Nazionale. L’attaccante 40 anni fa fu vicino al Napoli, ci fu un rapporto diretto tra il Vicenza e il presidente Ferlaino, ma il tutto andò in fumo per il rifiuto dello stesso Pablito. Un No che pagò caro la volta seguente al San Paolo.

LE PAROLE DI OSCAR DAMIANI

Di seguito le parole di Oscar Damiani, ex calciatore di Juventus e Napoli.

“Il rifiuto al Napoli fece scalpore ai tempi, quindi quando venne a giocare al San Paolo il pubblico lo fischiò. Io giocavo nella Juventus, lui era in Primavera e ricordo che consigliai al Vicenza di prendere questo diciannovenne”.

