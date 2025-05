Damiano David: i Maneskin torneranno con stesso sound ma più maturo

Roma, 11 mag. (askanews) – “FUNNY little FEARS”, è l’atteso primo album solista di Damiano David. Ha presentato il suo nuovo progetto a Roma e non poteva ovviamente mancare la domanda sulla band con cui ha raggiunto un successo planetario: Che ne sarà dei Maneskin? Il suo nuovo lavoro ha un sound pop molto diverso dal rock degli esordi del gruppo, ma lui chiarisce senza mezzi termini: “il suono della band è quello e appartiene alla band, questo è anche uno dei motivi per cui il mio album suona molto diverso, non rubo in casa mia. Ma il suono della band resta quello anche se sarà arricchito dalle esperienze personali che abbiamo fatto e che faremo”. Al momento però non ci sono piani concreti per tornare insieme a Victoria, Ethan e Thomas, perchè Damiano è impegno nella promozione del suo album solista e nel tour mondiale che seguirà. “Con la band, abbiamo fatto cose che non penso possano essere oscurate né da me né da nessun altro. Penso che sia qualcosa di unico raro e bellissimo, un allineamento di pianeti stupenda. Qualsiasi cosa succederà, anche se magari con i Maneskin non pubblieremo mai più una canzone di successo, resterà sempre quello che abbiamo creato, il rapporto che c’è tra noi e quello che abbiamo condiviso. Ho fortissima fiducia e rispetto in quello che abbiamo fatto con la band”.

Sono 14 i brani che compongono “FUNNY little FEARS”, iniziato con la teatralità di “Silverlines” (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di “Born With a Broken Heart” e con l’intensità di “Next Summer”. Ultimo brano ad anticipare l’uscita dell’album è stato “Voices” che lo stesso Damiano ha definito come “l’ultima pagina del prologo di questo diario”. Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

Primo appuntamento italiano il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano (SOLD OUT), per poi proseguire con due date al Palazzo dello Sport di Roma, l’11 ottobre (SOLD OUT) e il 12 ottobre (SOLD OUT).