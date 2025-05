Damiano David: l’album è una nuova sfida per cercare di migliorarmi

Affronta le sue paure: “Non avevo mai espresso questo lato di me”

Roma, 12 mag. (askanews) – Sonorità pop e raffinate, testi intensi ed emozionanti, una vocalità più matura e consapevole, il primo album solista di Damiano David, “Funny little Fears”, tutto in inglese, segna la direzione che il frontman dei Maneskin ha voluto dare alla sua carriera. Un diario emotivo con cui Damiano affronta le sue paure e si racconta.”Io credo che la cosa che mi ha più aiutato ad essere molto trasparente nel disco è stata quella di andare in un posto dove le dinamiche della mia vita di tutti i giorni non erano presenti. Quindi essere in una città nuova per me ed essere un po’ un foglio bianco penso mi abbia aiutato molto a accedere appunto a parti di me stesso molto personali”.Quattordici tracce che raccontano un anno e mezzo di vissuto di Damiano, dalla fine di un amore all’incontro con una nuova persona, fino alla gioia dell’innamoramento.”Il brano più difficile da scrivere forse è stato Angel perché è molto specifico, legato a una persona in particolare, appunto la scelta delle parole e di ogni particolare frase nel testo è stata un po’ più specifica. Il più spontaneo credo sia stato Next Summer non perché sia più spontaneo di altri ma perché è stato il più veloce, è stato il primo giorno e in quattro ore la canzone era scritta, quindi c’è stato un po’ un allineamento di pianeti”.Ripete più volte che la storia con i Maneskin non è chiusa, che la band in futuro tornerà con le sue sonorità rock, ma guarda con passione al suo nuovo progetto che è una sorta di terapia contro la paura e il senso di solitudine: “Sicuramente non avevo mai espresso questo lato di me in passato, sia per una questione di musica che facevamo sia per una questione di età e maturità ma è anche una nuova sfida, un modo per cercare di migliorarmi e di fare cose nuove”.Damiano si prepara ad affrontare un importante tour mondiale. “Vorrei che si presentasse con un’immagine un po’ vintage. Vorrei creare dei momenti in cui si sente meno la sensazione che io sto performando per un pubblico ma in cui la connessione con chi viene a vedermi è più diretta quindi devo ancora trovare il modo perfetto per farlo ma l’obiettivo è quello”.