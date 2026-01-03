sabato, 3 Gennaio , 26

Damiano David sposa Dove Cameron: su Instagram le foto dell’anello di fidanzamento

Di Redazione-web

Foto da Instagram

ROMA – “Sarà un anno bellissimo”. Ne è sicuro Damiano David che inaugura il 2026 con un post che annuncia il matrimonio con la fidanzata Dove Cameron. La coppia si sposa e lo rende noto con alcuni scatti in cui si mostrano occhi negli occhi, sorridenti e con l’anello della proposta in primo piano. Foto romantiche accompagnate dalla frase in inglese “It’s gonna be a beautiful year” (“Sarà un anno bellissimo”, appunto) e le emoji di un anello e un cuore rosso. Nessun altro dettaglio, ma non è difficile pensare che proprio il 2026 sarà l’anno delle nozze. Nelle sue storie, l’attrice e cantante condivide il dettaglio dell’anello.

Come scrive Vogue Italia, però, anche Damiano indossa un anello: “Sono creazioni di Bernini High Jewelry, maison d’alta gioielleria sinonimo di eccellenza artigianale italiana. Realizzati interamente in Italia dai migliori maestri orafi, sono in oro rosa 18 carati e impreziositi da diamanti naturali top quality, tutti certificati GIA, garanzia dei più elevati standard internazionali. Il design è essenziale, raffinato, senza tempo. Ma è all’interno che si nasconde il dettaglio più intimo: una frase incisa, uguale per entrambi, ‘The Best Part Of Being Alive'”.

Cameron, 29 anni, e David 26, si sono conosciuti nel 2022, dietro le quinte dei Mtv Video Music Awards. La storia è diventata ufficiale e pubblica solo nel febbraio 2024, quando i due hanno debuttato come coppia al gala pre-Grammy.
