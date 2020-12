D’Amico: “Chi critica Gattuso è in malafede, sta facendo un capolavoro con il Napoli”

Andrea D’Amico, intermediario dell’affare che ha portato Victor Osimhen e storico agente di Gennaro Gattuso da calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. L’operatore di mercato ha parlato del Napoli e del lavoro effettuato dal tecnico in questo primo anno azzurro. Un altro tema discusso riguarda l’attaccante Victor Osimhen, fermo ai box da più di un mese. L’investimento gigante fatto dalla dirigenza napoletana sul nigeriano aveva suscitato scalpore, e questo inizio di campionato della punta non ha zittito tutte le critiche.

Di seguito le parole dell’intermediario Andrea D’Amico, su alcuni temi legati al Napoli.

“Osimhen si sta impegnando per tornare. Rischi per le nazionali? Prendete il caso di un calciatore che diventa campione del mondo o che fa molto bene ai Mondiali o agli Europei, il calciatore si rivaluta. C’è anche un’alea di rischio, legata agli infortuni.

Gattuso? Chi lo critica è in malafede o non sa quello che dice. Sta facendo un capolavoro a livello di management a Napoli. Poi, quello che sarà il futuro, non si sa ancora. Rino è come un fratello, sono un giudice di parte. Trovo una classifica soddisfacente ed un gioco produttivo. Ho visto partite che mi hanno entusiasmato: il giudizio complessivo non si può che valutare come estremamente positivo”.