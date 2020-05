D’Amico: “Gattuso ha fatto tutto quello che gli è stato chiesto, a Napoli…”

Napoli Gattuso | Il noto agente Andrea D’Amico è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Marte per esprimere alcune considerazioni sulla possibilità di ripartire con la Serie A. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Vediamo cosa accadrà con questi campionati, se ci fosse lo stop, i ricorsi giuridici sarebbero molti. Non c’è neanche un precedente. Sarebbe una scelta giuridica nuova. I protocolli? Neanche il tampone è sicuro al 100%, allora non possiamo bloccare tutto, lo dicono gli scienziati e non certo io”.