D’Amico rivela: “Mi sono accertato sulle condizioni di Osimhen”

Andrea D’Amico, noto operatore di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

“Mi sono accertato delle condizioni di Osimhen e posso dirvi che il ragazzo è tranquillo. Certo, ha avuto una lussazione alla spalla, ma non è grave. Victor è abbastanza tranquillo. Spera di poter rientrare al più presto e dare una mano alla sua squadra. Osimhen è ancora troppo giovane, è ovvio che debba ancora adattarsi ai ritmi della Serie A. In ogni caso parliamo di un ragazzo che ha voglia, ogni volta che scende in campo getta sempre il cuore oltre l’ostacolo. Se mi aspettavo di più da lui? Cosa posso dire, bisogna attendere ancora un po’ prima di dare giudizi. Non è semplice impattare con il campionato italiano”.